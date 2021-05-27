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У Пентагоні заявили, що виведення військ США з Афганістану йде з випередженням графіка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Виведення американських військ з Афганістану йде за планом і навіть з випередженням графіка. За даними Центрального командування ЗС США, країну вже покинули близько 25% військовослужбовців.

Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з асигнувань Палати Представників Конгресу.

Він зазначив, що президент США Джо Байден розпорядився вивести американські війська з Афганістану до вересня поточного року. "Я можу доповісти вам, що висновок йде за планом і навіть з невеликим його випередженням", - зазначив Ллойд Остін.

Як повідомило Центральне командування Збройних сил США, станом на 24 травня Афганістан покинуло від 16% до 25% американських військових. Вивезення особового складу і техніки здійснюється транспортними літаками Boeing C-17 Globemaster. Владі країни передано понад 10 тисяч одиниць обладнання.

У Центральному командуванні уточнили, що з міркувань безпеки дані про виведення американських військ з Афганістану надаватимуть тільки в процентному співвідношенні.

Нагадаємо, до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.

Зазначимо, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

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