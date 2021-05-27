В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика

Вывод американских войск из Афганистана идет по плану и даже с опережением графика. По данным Центрального командования ВС США, страну уже покинули около 25% военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Он отметил, что президент США Джо Байден распорядился вывести американские войска из Афганистана к сентябрю текущего года. "Я могу доложить вам, что вывод идет по плану и даже с небольшим его опережением", - отметил Ллойд Остин.

Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, по состоянию на 24 мая Афганистан покинуло от 16% до 25% американских военных. Вывоз личного состава и техники осуществляется транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster. Властям страны передано более 10 тысяч единиц оборудования.

В Центральном командовании уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.