UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вывод американских войск из Афганистана идет по плану и даже с опережением графика. По данным Центрального командования ВС США, страну уже покинули около 25% военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Он отметил, что президент США Джо Байден распорядился вывести американские войска из Афганистана к сентябрю текущего года. "Я могу доложить вам, что вывод идет по плану и даже с небольшим его опережением", - отметил Ллойд Остин.

Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, по состоянию на 24 мая Афганистан покинуло от 16% до 25% американских военных. Вывоз личного состава и техники осуществляется транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster. Властям страны передано более 10 тысяч единиц оборудования.

В Центральном командовании уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.

Напомним, к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистанвоенные