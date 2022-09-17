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У Пентагоні вважають, що Україна "консолідує свої здобутки" від повернення територій навколо Харкова

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Субота 17 вересня 2022 00:45
У Пентагоні вважають, що Україна "консолідує свої здобутки" від повернення територій навколо Харкова Фото: У Пентагоні вважають, що Україна "консолідує свої здобутки" навколо Харкова (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах переконані, що українці "консолідують свої здобутки" від повернення територій в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, що цитує прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

"На півночі ми бачимо те, що українці консолідують свої здобутки після того, як повернули значну територію, і що росіяни намагаються зміцнити свої лінії оборони після того, як були відкинуті", - сказав представник Міноборони США.

Райдер також зазначив, що контрнаступом у Херсонській області Збройні сили України здійснюють "продуманий і розрахований рух уперед".

"Як завжди, ми продовжуємо зосереджуватися на наданні підтримки, яка їм потрібна у їхній боротьбі", - додав прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області. Наші воїни повністю звільнили від ворога місто Куп'янськ.

До слова, українські військові деокупували вже понад 400 населених пунктів Харківської області.

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