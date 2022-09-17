У Пентагоні вважають, що Україна "консолідує свої здобутки" від повернення територій навколо Харкова

У Сполучених Штатах переконані, що українці "консолідують свої здобутки" від повернення територій в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , що цитує прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

"На півночі ми бачимо те, що українці консолідують свої здобутки після того, як повернули значну територію, і що росіяни намагаються зміцнити свої лінії оборони після того, як були відкинуті", - сказав представник Міноборони США.

Райдер також зазначив, що контрнаступом у Херсонській області Збройні сили України здійснюють "продуманий і розрахований рух уперед".