У Пентагоні вважають, що Україна "консолідує свої здобутки" від повернення територій навколо Харкова
У Сполучених Штатах переконані, що українці "консолідують свої здобутки" від повернення територій в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, що цитує прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.
"На півночі ми бачимо те, що українці консолідують свої здобутки після того, як повернули значну територію, і що росіяни намагаються зміцнити свої лінії оборони після того, як були відкинуті", - сказав представник Міноборони США.
Райдер також зазначив, що контрнаступом у Херсонській області Збройні сили України здійснюють "продуманий і розрахований рух уперед".
"Як завжди, ми продовжуємо зосереджуватися на наданні підтримки, яка їм потрібна у їхній боротьбі", - додав прессекретар Пентагону.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області. Наші воїни повністю звільнили від ворога місто Куп'янськ.
До слова, українські військові деокупували вже понад 400 населених пунктів Харківської області.
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