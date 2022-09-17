В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" от возвращения территорий вокруг Харькова
В Соединенных Штатах убеждены, что украинцы "консолидируют свои достижения" от возвращения территорий в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что цитирует пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.
"На севере мы видим то, что украинцы консолидируют свои достижения после того, как вернули значительную территорию, и что россияне пытаются укрепить свои линии обороны после того, как были отвергнуты", - сказал представитель Минобороны США.
Райдер также отметил, что контрнаступлением в Херсонской области Вооруженные силы Украины осуществляют "продуманное и рассчитанное движение вперед".
"Как всегда мы продолжаем сосредотачиваться на оказании поддержки, которая им нужна в их борьбе", - добавил пресс-секретарь Пентагона.
Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области. Наши воины полностью освободили от врага город Купянск.
К слову, украинские военные деоккупировали уже более 400 населенных пунктов Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .