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В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" от возвращения территорий вокруг Харькова

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Суббота 17 сентября 2022 00:45
В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" от возвращения территорий вокруг Харькова Фото: В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" вокруг Харькова (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах убеждены, что украинцы "консолидируют свои достижения" от возвращения территорий в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что цитирует пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.

"На севере мы видим то, что украинцы консолидируют свои достижения после того, как вернули значительную территорию, и что россияне пытаются укрепить свои линии обороны после того, как были отвергнуты", - сказал представитель Минобороны США.

Райдер также отметил, что контрнаступлением в Херсонской области Вооруженные силы Украины осуществляют "продуманное и рассчитанное движение вперед".

"Как всегда мы продолжаем сосредотачиваться на оказании поддержки, которая им нужна в их борьбе", - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области. Наши воины полностью освободили от врага город Купянск.

К слову, украинские военные деоккупировали уже более 400 населенных пунктов Харьковской области.

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