В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" от возвращения территорий вокруг Харькова

В Соединенных Штатах убеждены, что украинцы "консолидируют свои достижения" от возвращения территорий в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , что цитирует пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.

"На севере мы видим то, что украинцы консолидируют свои достижения после того, как вернули значительную территорию, и что россияне пытаются укрепить свои линии обороны после того, как были отвергнуты", - сказал представитель Минобороны США.

Райдер также отметил, что контрнаступлением в Херсонской области Вооруженные силы Украины осуществляют "продуманное и рассчитанное движение вперед".