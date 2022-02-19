Путін прийняв рішення напасти на Україну, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена .

"Я впевнений, що він (Путін - ред.) прийняв рішення. У мене є причини так вважати", - сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи Путін вирішив розпочати агресію проти України.

Президент додав, що поки що не почалося вторгнення Росії в Україну Москва може обрати шлях дипломатії для врегулювання ситуації. "Ще не пізно піти на деескалацію та повернутися за стіл переговорів", - уточнив він.

У ході брифінгу Байден заявив, що агресія Росії проти України може розпочатися найближчими днями, і якщо це станеться, то Київ теж зазнає атаки.

Відповідаючи на запитання, які є докази того, що Путін вже ухвалив рішення вторгнутися в Україну, президент Байден послався на "значні розвідувальні можливості" США.

"Ми говоримо про плани РФ голосно і постійно. Але не тому, що хочемо конфлікту. Ми робимо все, що в наших силах, щоб прибрати будь-яку причину для Росії виправдати свої дії щодо вторгнення в Україну", - сказав американський лідер.