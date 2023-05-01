Пентагон заказал у Lockheed Martin истребители F-35 на 7,8 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Это соглашение предусматривает постройку 77 самолетов для ВВС, ВМС и морской пехоты США, а также некоторое количество для союзников – Италии, Японии, Британии, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Дании.

Соглашение также содержит пакет в 15 самолетов F-35B для Корпуса морской пехоты США и 13 палубных самолетов F-35C для ВМС США. Данный контракт является последним соглашением на F-35 в рамках программы приобретения около 3 тысяч самолетов для США и других стран на общую сумму 412 млрд долларов.

В прошлом году Министерство обороны США договорилось с Lockheed Martin о производстве около 375 истребителей F-35 в течение трех лет в рамках сделки стоимостью 30 млрд долларов.