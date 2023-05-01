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Пентагон заказал у Lockheed Martin истребители F-35 на 7,8 млрд долларов

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Понедельник 01 мая 2023 04:02
Пентагон заказал у Lockheed Martin истребители F-35 на 7,8 млрд долларов
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны США заключило контракт на производство 126 многоцелевых самолетов F-35 стоимостью 7,8 млрд долларов с производителем вооружений Lockheed Martin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Это соглашение предусматривает постройку 77 самолетов для ВВС, ВМС и морской пехоты США, а также некоторое количество для союзников – Италии, Японии, Британии, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Дании.

Соглашение также содержит пакет в 15 самолетов F-35B для Корпуса морской пехоты США и 13 палубных самолетов F-35C для ВМС США. Данный контракт является последним соглашением на F-35 в рамках программы приобретения около 3 тысяч самолетов для США и других стран на общую сумму 412 млрд долларов.

В прошлом году Министерство обороны США договорилось с Lockheed Martin о производстве около 375 истребителей F-35 в течение трех лет в рамках сделки стоимостью 30 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Румыния намерена приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Также мы писали, что только половина истребителей F-35 являются пригодными к выполнению боевых задач из тех, которые стоят на вооружении армии США.

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