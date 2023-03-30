Только половина истребителей F-35 в США готова к выполнению боевых задач, - Пентагон

Только половина истребителей F-35 являются пригодными к выполнению боевых задач из тех, которые стоят на вооружении армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Руководитель программы F-35 генерал-лейтенант ВВС Майкл Шмидт отметил, что в феврале среднемесячная доля пригодных для боевых задач истребителей составляла 53,1% при общем парке в более чем 540 самолетов.

Эти истребители могли бы выполнить только часть из задач, в том числе боевые и демонстрационные полеты, тренировки и испытания. Из них полностью к выполнению всех задач готовы менее 30% F-35.

Целевой показатель готовности F-35 составляет 65%. Шмидт назвал в разговоре с агентством текущее состояние готовности неудовлетворительным. По его словам, в следующие 12 месяцев военные должны поднять этот показатель на 10%.

Причины сокращения боевой готовности самолетов не разглашаются. По данным Bloomberg, в прошлом этот параметр снижался из-за нехватки запасных деталей для F-35.