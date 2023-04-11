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Румыния хочет купить истребители последнего поколения F-35 для усиления ПВО

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Румыния, Вторник 11 апреля 2023 13:55
Румыния хочет купить истребители последнего поколения F-35 для усиления ПВО Фото: Румыния хочет купить истребители последнего поколения F-35 для усиления ПВО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния намерена приобрести истребители последнего поколения F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Высшем совете обороны страны отметили, что наличие надежных, совместимых, гибких и эффективных оперативных возможностей ПВО является частью обязательств Румынии как стран НАТО и ЕС. Так, это главное для достижения государством целей его оборонной политики.

"Процесс модернизации военно-воздушных сил продолжится путем приобретения реактивных самолетов последнего поколения F-35", - отметили в Румынии.

Напомним, недавно румынские самолеты F-16, которые дежурилив странах Балтии, перехватили два российских истребителя Су-27.

Кроме того, Румыния хочет купить большую партию БМП почти на 3 млрд евро.

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