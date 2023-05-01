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Пентагон замовив у Lockheed Martin винищувачі F-35 на 7,8 млрд доларів

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Понеділок 01 травня 2023 04:02
Пентагон замовив у Lockheed Martin винищувачі F-35 на 7,8 млрд доларів
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво 126 багатоцільових літаків F-35 вартістю 7,8 млрд доларів з виробником озброєнь Lockheed Martin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Ця угода передбачає будівництво 77 літаків для ВПС, ВМС та морської піхоти США, а також деяку кількість для союзників – Італії, Японії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Бельгії, Польщі та Данії.

Угода також містить пакет у 15 літаків F-35B для Корпусу морської піхоти США та 13 палубних літаків F-35C для ВМС США. Цей контракт є останньою угодою на F-35 у рамках програми придбання близько 3 тисяч літаків для США та інших країн на загальну суму 412 млрд доларів.

Минулого року Міністерство оборони США домовилося з Lockheed Martin про виробництво близько 375 винищувачів F-35 протягом трьох років у рамках угоди вартістю 30 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Румунія має намір придбати винищувачі останнього покоління F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

Також ми писали, що лише половина винищувачів F-35 є придатними для виконання бойових завдань із тих, що стоять на озброєнні армії США.

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