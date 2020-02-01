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В Іспанії зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 11:02
В Іспанії зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (synevo.ua)

Вірус виявили у одного з п'яти туристів з Німеччини

В Іспанії підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства охорони здоров'я країни.

Повідомляється, що вірус виявили у одного з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік острова Гомера, що входить до складу Канарських островів.

Аналізи туристів відправили для обстеження в мадридський Інститут Карлоса III. Один із зразків дав позитивний результат. Зараз інфікованого пацієнта ізолювали.

Нагадаємо, у Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавіруса 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті. Всі вони зафіксовані в Хубеї - провінції, яка стала епіцентром спалаху.

Спалах раніше невідомого типу коронавіруса стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

У Китаї число хворих коронавірусом досягло майже 12 тис. осіб США вводять режим надзвичайної ситуації через коронавірус
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