У США назвали терміни випробування вакцини проти коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Однак на випробування вакцини знадобиться ще декілька місяців

У Національному інституті алергії інфекційних захворювань Сполучених Штатів Америки вважають, що випробування вакцини проти нового виду коронавірусу може початися вже через 3 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами директора інституту Ентоні Фаусі, розробка вакцини проти нового коронавірусу проходить досить швидко в порівнянні з попередніми випадками. Він навів приклад з вакциною проти важкого гострого респіраторного синдрому, на підготовку до випробувань якої у вчених пішло 20 місяців.

Однак, Фаусі наголосив, що це не означає, що вакцину проти коронавірусу можна буде використовувати вже через 3 місяці, оскільки її необхідно перевірити на безпечність та ефективність. На перевірку вакцини вченим може знадобиться ще декілька місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені японського Національного інституту інфекційних захворювань змогли культивувати та ізолювати новий коронавірус. З допомогою ізольованого коронавірусу вчені зможуть почати роботу з розробки вакцини та препарату проти нього.

Крім того, азійські ЗМІ писали про те, що група дослідників з Гонконгу вже розробила вакцину проти нового виду коронавірусу. Зазначалося, що почати використання розробленої вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань. На людях вакцину зможуть почати перевіряти вже наступного року.