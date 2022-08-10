Пентагон про військову допомогу Україні: будемо надавати, скільки буде потрібно

США і її союзники будуть продовжувати надавати військову допомогу Україні скільки буде потрібно, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.