ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обговорить військову допомогу Україні. Глава Пентагону прибув до Латвії

Новость на русском →
Рига, Вівторок 09 серпня 2022 22:56
Обговорить військову допомогу Україні. Глава Пентагону прибув до Латвії Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Пентагону Ллойд Остін приїхав до Латвії для переговорів з місцевими чиновниками. Зокрема, він планує обговорити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Остіна в Twitter.

"Приїхав до Риги, Латвія. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити питання безпеки в регіоні і важливість продовження надання підтримки Україні", - написав Остін.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Також ми писали, що США нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Латвія Сполучені Штати Америки Допомога Україні
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України