Обговорить військову допомогу Україні. Глава Пентагону прибув до Латвії
Глава Пентагону Ллойд Остін приїхав до Латвії для переговорів з місцевими чиновниками. Зокрема, він планує обговорити військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Остіна в Twitter.
"Приїхав до Риги, Латвія. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити питання безпеки в регіоні і важливість продовження надання підтримки Україні", - написав Остін.
Wheels down in Riga, Latvia. I’m looking forward to meeting with senior leaders of the Latvian government to discuss security in the region and the importance of continuing to provide support to Ukraine. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 9, 2022
Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.
Також ми писали, що США нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.
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