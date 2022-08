Обговорить військову допомогу Україні. Глава Пентагону прибув до Латвії

"Приїхав до Риги, Латвія. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити питання безпеки в регіоні і важливість продовження надання підтримки Україні", - написав Остін.

Wheels down in Riga, Latvia. I’m looking forward to meeting with senior leaders of the Latvian government to discuss security in the region and the importance of continuing to provide support to Ukraine. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a