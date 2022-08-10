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Пентагон о военной помощи Украине: Будем предоставлять, сколько потребуется

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 14:23
Пентагон о военной помощи Украине: Будем предоставлять, сколько потребуется Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США и ее союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине сколько потребуется, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы готовы помочь Украине и предоставить им оборудование для защиты их суверенной территории", - заявил Остин.

Глава военного ведомства США также подтвердил обязательство НАТО поддерживать "постоянное, ротационное" присутствие в Балтийском регионе для защиты восточного фланга альянса.

По словам Остина, Россия выделила "значительную часть" своей лучшей военной техники для вторжения в Украину и сохраняет воздушный и морской потенциал, несмотря на тяжелые потери.

Ранее сообщалось, что Остин приехал в Латвию, чтобы обсудить военную помощь Украине.

Напомним, Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Кроме того, США предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

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