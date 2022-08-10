Пентагон о военной помощи Украине: Будем предоставлять, сколько потребуется

США и ее союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине сколько потребуется, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.