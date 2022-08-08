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США нададуть Україні ще 4,5 млрд доларів підтримки, - Reuters

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Вашингтон, Понеділок 08 серпня 2022 19:37
США нададуть Україні ще 4,5 млрд доларів підтримки, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що фінансування вже погоджено з Міністерством фінансів США через Світовий банк. Як повідомили в Агентстві міжнародного розвитку (USAID), перший транш на 3 млрд доларів буде вже в серпні.

За даними USAID, до цього в липні Україні було переведено транш у розмірі 1,7 млрд доларів, в червні - 1,3 млрд доларів.

Кошти призначені для того, щоб допомогти уряду України зберегти основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям-інвалідам та мільйонам внутрішніх переселенців.

Крім того, бюджетна підтримка дозволить забезпечити енергопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів критичної інфраструктури, а також виплатити зарплати медикам, вчителям та іншим бюджетникам.

За оцінками української сторони, країна стикається з дефіцитом бюджету в розмірі 5 млрд доларів на місяць або 2,5% довоєнного ВВП через витрати на війну і скорочення податкових надходжень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують військову допомогу Україні на 1 млрд доларів. РБК-Україна писало, що увійде до нового пакету.

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