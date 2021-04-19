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Навіщо Путін стягує війська до кордонів України: оцінка Офісу президента

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 09:10
Навіщо Путін стягує війська до кордонів України: оцінка Офісу президента Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів. Росія хоче, щоб Україна визнала незаконну окупацію в Донецьку і Луганську.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України".

За його словами, найкраще знають про плани РФ у Кремлі. Своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в іншому світі, але суть її політики залишається незмінною, вважає політик.

"Але при цьому з кожним днем наростає увагу світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - сказав Подоляк.

Він заявив, що є відверті спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "миром" окупації на Донбасі.

"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.

У Зеленського також оцінили очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться.

"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, в Кремлі назвали умову деескалації ситуації біля українських кордонів, куди Росія стягує свої війська.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Проте в Кремлі не відповіли.

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