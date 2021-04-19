Навіщо Путін стягує війська до кордонів України: оцінка Офісу президента
В Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів. Росія хоче, щоб Україна визнала незаконну окупацію в Донецьку і Луганську.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України".
За його словами, найкраще знають про плани РФ у Кремлі. Своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в іншому світі, але суть її політики залишається незмінною, вважає політик.
"Але при цьому з кожним днем наростає увагу світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - сказав Подоляк.
Він заявив, що є відверті спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "миром" окупації на Донбасі.
"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.
У Зеленського також оцінили очікування від нормандської зустрічі радників, яка сьогодні відбудеться.
"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, в Кремлі назвали умову деескалації ситуації біля українських кордонів, куди Росія стягує свої війська.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Проте в Кремлі не відповіли.