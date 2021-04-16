ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 09:28
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія намагається провокувати Україну і хоче, щоб українці боялись. Стягування російських військ до українських кордонів президент України Володимир Зеленський вважає тиском.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В України є розвіддані, війська нарощують як у Криму, на Донбасі, так і на кордонах України та Росії у різних напрямках, повідомив президент.

"Вони точно намагаються показати, що ми повинні боятися, і вони намагаються точно провокувати нас. Ми бачимо, скільки пострілів. Ми бачимо з окупованих територій снайперський вогонь", - повідомив він.

Зеленський заявив, що це тиск політичний, мілітаризований, психологічний.

"Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя", - заявив він.

Зеленський зазначив, що риторика оточення президента Російської Федерації небезпечна для України, для Європи і, врешті-решт, для Росії.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв про можливість нападу Росії на Україну з території Криму. Росія перекинула в Крим десятки тисяч військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Російська Федерація Україна войска
NEWS
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу