Лукашенко: Білорусі може знадобитися ракетна зброя у разі створення в Польщі бази НАТО

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Білорусі натякнув про створення і посилення ракетної промисловості країни

Білорусі може знадобитися ефективне озюроєння, в тому числі ракетне, якщо НАТО буде розміщувати свою постійну базу в Польщі. Про це сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з аналітиками з США, передає РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, "якщо НАТО буде продовжувати залякування, розміщуючи бази в Польщі, або ще якимось чином, то Білорусі буде потрібна більш ефективна зброя, насамперед ракетна".

"Хоча останнім часом ви спостерігаєте, ми теж не приховуємо - ми створили свою ракетну промисловість і виробили своє високоточне ракетне озброєння", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь буде захищатися, якщо потрібно, "не так, як у колишні часи". Також президент підкреслив, що армія Білорусі здатна самостійно і ефективно протистояти будь-якій агресії і конфлікту.

Нагадаємо, раніше при зустрічі з американськими аналітиками Олександр Лукашенко назвав непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни. За його словами, літаки здатні прилетіти з території РФ за кілька хвилин, тому у створенні бази немає необхідності.