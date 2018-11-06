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Пентагон розраховує на зниження загрози з боку РФ після 2025

Новини » Політика    06.11.2018 - 10:13
Фото: Джозеф Данфорд (flickr.com)
Фото: Джозеф Данфорд (flickr.com)

Зниження демографічних і економічних показників РФ зробить її менш небезпечною для США

Міністерство оборони США (Пентагон) у зв'язку з низкою факторів розраховують на зниження загрози з боку Російської Федерації після 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозефа Данфорда в університеті Дьюка.

Зокрема, Данфорд зазначив, що Росія в 2025-2035 роках навряд чи буде представляти таку ж загрозу для США, як Китай. На його думку, Москва не зможе тривалий час підтримувати свої можливості на високому рівні.

"В Росії знижуються демографічні та економічні показники. І я не думаю, що Росія буде представляти таку ж значну загрозу в 2025-2035 роках, як Китай", - підкреслив Данфорд.

У той же час він додав, що в найближчі 20-30 років Китай продовжить нарощувати військовий потенціал і буде представляти загрозу для США.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на американських військових чиновників повідомляв, що розрив США ядерної угоди з Росією обернеться ескалацією з Китаєм.

Крім того, в жовтні повідомлялося, що США приймуть конкретні рішення щодо розміщення військової бази в Польщі у березні 2019 року.

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