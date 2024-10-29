Пентагон подтвердил, что солдаты КНДР находятся в Курской области

Северокорейские военные уже находятся в Курской области. При этом вскоре их количество там возрастет.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, сейчас несколько тысяч военных КНДР "на пути" к Курской области. Небольшое их количество уже находится на территории региона.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области", - отметил Райдер.

Он уточнил, что не может подтвердить слухи о присутствии северокорейских военных на территории Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", - добавил представитель Пентагона.