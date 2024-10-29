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Пентагон подтвердил, что солдаты КНДР находятся в Курской области

Вашингтон, Вторник 29 октября 2024 22:53
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Пентагон подтвердил, что солдаты КНДР находятся в Курской области Фото: Пэт Райдер, представитель Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские военные уже находятся в Курской области. При этом вскоре их количество там возрастет.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, сейчас несколько тысяч военных КНДР "на пути" к Курской области. Небольшое их количество уже находится на территории региона.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области", - отметил Райдер.

Он уточнил, что не может подтвердить слухи о присутствии северокорейских военных на территории Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с другими союзниками и партнерами", - добавил представитель Пентагона.

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, США еще вчера, 28 октября, заявляли, что на территории России находится около 10 тысяч северокорейских солдат. Но их присутствие на территории Курской области в Вашингтоне подтвердить не смогли.

В то же время украинская разведка еще неделю назад заявляла о переброске солдат КНДР в Курскую область.

При этом, как вчера зявлял спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник, боевого контакта у украинских защитников с северокорейскими войсками пока не было.

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