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У Сил обороны еще не было боевого контакта с солдатами КНДР, - ОТГ "Северск"

Понедельник 28 октября 2024 15:24
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У Сил обороны еще не было боевого контакта с солдатами КНДР, - ОТГ "Северск" Иллюстративное изображение (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно Главное управление разведки (ГУР) подтвердило переброску части военных Северной Кореи в зону боевых действий в Курской области. Впрочем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не имели боевого контакта с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

"Данные разведки такие есть... но пока относительно боевого контакта или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных по военнослужащим КНДР", - заявил Мысник отвечая на вопрос о том, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТГ "Северск".

Отправка военных сил Северной Кореи для поддержки России в войне против Украины

По данным Главного управления разведки Украины, Северная Корея направила в Россию примерно 12 тысяч своих военнослужащих. Часть этих подразделений, по сообщению украинской разведки, уже находится вблизи зон боевых действий Курской области.

Financial Times информировало, что российский диктатор Владимир Путин надеется на участие северокорейских военных, чтобы попытаться вернуть под контроль районы в Курской области, которые сейчас удерживают украинские воины.

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