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Пентагон підтвердив, що солдати КНДР перебувають у Курській області

Вашингтон, Вівторок 29 жовтня 2024 22:53
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Пентагон підтвердив, що солдати КНДР перебувають у Курській області Фото: Пет Райдер, представник Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області. При цьому незабаром їхня кількість там зросте.

Про це заявив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, зараз кілька тисяч військових КНДР "на шляху" до Курської області. Невелика їхня кількість вже знаходиться на території регіону.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курській області", - зазначив Райдер.

Він уточнив, що не може підтвердити чутки щодо присутності північнокорейських військових на території України.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками та партнерами", - додав представник Пентагону.

Солдати КНДР у Курській області

Нагадаємо, що США ще вчора, 28 жовтня, заявляли, що на території Росії знаходиться близько 10 тисяч північнокорейських солдатів. Але їхню присутність на території Курської області у Вашингтоні підтвердити не змогли.

Водночас українська розвідка ще тиждень тому заявляла про перекидання солдатів КНДР у Курську область.

При цьому, як учора з'являв речник оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Сіверськ" Вадим Мисник, бойового контакту в українських захисників з північнокорейськими військами поки не було.

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