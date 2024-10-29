Пентагон підтвердив, що солдати КНДР перебувають у Курській області

Північнокорейські військові вже перебувають у Курській області. При цьому незабаром їхня кількість там зросте.

Про це заявив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, зараз кілька тисяч військових КНДР "на шляху" до Курської області. Невелика їхня кількість вже знаходиться на території регіону.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курській області", - зазначив Райдер.

Він уточнив, що не може підтвердити чутки щодо присутності північнокорейських військових на території України.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та консультуємося з нашими українськими партнерами, а також з іншими союзниками та партнерами", - додав представник Пентагону.