Пентагон анонсировал крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию армии США, - WP

США, Вторник 16 декабря 2025 20:09
Пентагон анонсировал крупнейшую за последние десятилетия реорганизацию армии США, - WP Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Чиновники Пентагона готовят масштабные структурные изменения военного командования США. Они предусматривают увольнение части должностных лиц и снижение уровня функций штаб-квартир американской армии в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в течение ближайших дней доложит министру войны Питу Гегсету о плане реорганизации органов управления войсками страны.

Пять осведомленных источников сообщили изданию, что в случае принятия предложения, это будет одним из важнейших изменений в высшей военной сфере США за последние десятилетия.

WP пишет, что планируется изменение уровня значимости штаб-квартир Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM). Все они перейдут под контроль новой структуры - Международного командования США (US International Command).

Кроме того, будет уменьшено количество высших военных командований с одиннадцати до восьми. Также изменится количество четырехзвездочных генералов и адмиралов, которые непосредственно подчиняются министру войны США Питу Гегсету.

Собеседники издания пояснили, что меры реорганизации дополнят усилия администрации США, направленные на перераспределение ресурсов из Европы и Ближнего Востока. Они добавили, что больше внимания будет сосредоточено на расширении военных операций в Западном полушарии.

Напомним, недавно министр войны США Пит Гегсет сообщил, что вооруженные силы США изучают опыт применения автономных систем вооружений во время боевых действий в Украине. Это делается для того, чтобы использовать эти наработки в собственных военных операциях.

По словам главы Пентагона, именно автономные платформы и технологии искусственного интеллекта будут определять характер будущих вооруженных конфликтов.

