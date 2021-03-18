У США можуть запровадити щорічну військову підтримку України на 300 млн доларів
Комітет із закордонних справ Сенату США запропонував виділяти по 300 млн доларів на військову допомогу Україні протягом чотирьох років. Відповідна ініціатива прописана в Акті про партнерство в галузі безпеки України.
Про це йдеться на сайті комітету із закордонних справ Сенату США.
Акт про партнерство в галузі безпеки України підготували представники як Демократичної, так і Республіканської партії США.
У документі сенатори запропонували виділяти кошти на військову допомогу Україні протягом 2022-2026 років. Допомога може включати і надання Україні летального озброєння.
"Збереження суверенітету України має вирішальне значення як для національної безпеки США, так і для нашого світового порядку. Агресія Володимира Путіна проти України триває, і, таким чином, підтримка США теж має тривати з метою захисту права України на самовизначення", - сказала сенатор Джин Шахін.
Нагадаємо, на початку березня Адміністрація США вирішила виділити Україні новий пакет військової допомоги. Пентагон погодив виділення 125 млн доларів для допомоги Україні.
Додамо, українська армія планує взяти на озброєння американські винищувачі п'ятого покоління F-15.