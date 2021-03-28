США і Франція поборються за право постачати Україні винищувачі, - ЗМІ

Уряд України розглядає можливість закупівлі нових винищувачів. І, ймовірно, вибирає між апаратами з США та Франції.

Уряд таємно обговорює можливість заміни існуючого парку з 30 радянських винищувачів "Міг"-29 і "Су"-27 на нові апарати від західних партнерів.

За даними джерела, президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту в Україну збирається обговорити з президентом Володимиром Зеленським можливість поставки винищувачів Rafale. Французькі власті вважають, що їх апарати мають всі шанси перемогти в тендері. Більшу частину витрат по виробництву і доставку їх в Україну готова покрити Франція, яка вже виділила 1,5 мільярда євро на покриття такого оборонного контракту.

У той же час, існує варіант і з покупкою американських винищувачів F/A-18 Super Hornet" виробництва "Боїнг". Для Штатів закупівля їх апаратів була б хорошим шансом нанести серйозний удар для президента Росії Володимира Путіна, маючи власні винищувачі біля кордонів РФ.

Ситуація залежить від того, на користь яких винищувачів зробить вибір уряд України - легких або важких багатозадачних.

Відомо також, що поки українська влада не почали процес продажу існуючих застарілих винищувачів.