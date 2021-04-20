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Пентагон пояснив перекидання винищувачів США в Польщу

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 20 квітня 2021 04:57
Пентагон пояснив перекидання винищувачів США в Польщу Фото: США перекидають до Польщі винищувачі F-15 (af.mil/News/Photos)
Автор: Артур Родивилов

Перекидання американських винищувачів F-15 до Польщі пов'язана з навчаннями. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу.

Його слова наводяться на сайті Міністерства оборони США.

Він виключив зв'язок між відправкою в республіку винищувачів і ситуацією на кордоні Росії та України.

"Це не конкретна реакція на події на кордоні з Україною або в Криму. Це досить рутинні маневри. Ми робимо це постійно", - сказав Кірбі, додавши, що такі навчання - це частина ротаційного присутності США в Європі.

Нагадаємо, у парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Совфеду на тлі стягування військ.

Раніше повідомлялося, що Комітет у закордонних справах Сенату США запропонував виділяти за 300 млн доларів на військову допомогу Україні протягом чотирьох років. Відповідна ініціатива прописана в Акті про партнерство в галузі безпеки України.

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