Пентагон пояснив перекидання винищувачів США в Польщу
Перекидання американських винищувачів F-15 до Польщі пов'язана з навчаннями. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу.
Його слова наводяться на сайті Міністерства оборони США.
Він виключив зв'язок між відправкою в республіку винищувачів і ситуацією на кордоні Росії та України.
"Це не конкретна реакція на події на кордоні з Україною або в Криму. Це досить рутинні маневри. Ми робимо це постійно", - сказав Кірбі, додавши, що такі навчання - це частина ротаційного присутності США в Європі.
Нагадаємо, у парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Совфеду на тлі стягування військ.
Раніше повідомлялося, що Комітет у закордонних справах Сенату США запропонував виділяти за 300 млн доларів на військову допомогу Україні протягом чотирьох років. Відповідна ініціатива прописана в Акті про партнерство в галузі безпеки України.