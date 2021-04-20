Пентагон объяснил переброску истребителей США в Польшу

Переброска американских истребителей F-15 в Польшу связана с учениями. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Он исключил связь между отправкой в республику истребителей и ситуацией на границе России и Украины.

"Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Это довольно рутинные маневры. Мы делаем это постоянно", - сказал Кирби, добавив, что такие учения - это часть ротационного присутствия США в Европе.