Пентагон выбирает украинские дроны: FPV F10 попал в финал конкурса Drone Dominance

Результаты первого этапа

По данным издания, беспилотник F10 участвовал в конкурсе от представителя Ukrainian Defence Drones Tech Corporation.

В рамках первой стадии программы Drone Dominance аппарат занял шестое место, набрав 72,9 балла из 100 возможных.

"Согласно регламенту программы, теперь производитель получит контракт на поставку беспилотников для Пентагона", – объяснили в Defender Media.

Причины выбора украинского беспилотника

Как отмечает издание, одной из причин включения F10 в список финалистов стал высокий уровень локализации производства.

Значительную часть компонентов компания F-Drones изготавливает самостоятельно, а остальные закупает у европейских поставщиков.

"В 2024 году компания локализовала производство карбоновых рам и антенн, а к 2025 году расширила линейку и начала выпускать полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи", – пишет издание.

Лидер конкурса

Победителем первого этапа программы Drone Dominance стал оптоволоконный беспилотник Shrike 10 Fiber от украинской компании SkyFall. Его оценили в 99,3 балла из 100 возможных.

Что известно о программе Drone Dominance

Программа Drone Dominance имеет бюджет 1,1 млрд долларов и предусматривает испытания разработок 25 производителей на начальной стадии.

По итогам первого этапа Пентагон планирует закупить около 30 тысяч дронов у 11 компаний. Общая стоимость этих контрактов оценивается примерно в 150 млн долларов.