Пентагон выбирает украинские дроны: FPV F10 попал в финал конкурса Drone Dominance

00:40 16.03.2026 Пн
2 мин
Скоро американцы начнут во всю использовать украинские технологии
aimg Никончук Анастасия
Фото: дрон (GettyImages)

Украинский ударный FPV-дрон F10 производства компании F-Drones прошел в финал первого этапа программы Drone Dominance, которую проводит Пентагон.

Результаты первого этапа

По данным издания, беспилотник F10 участвовал в конкурсе от представителя Ukrainian Defence Drones Tech Corporation.

В рамках первой стадии программы Drone Dominance аппарат занял шестое место, набрав 72,9 балла из 100 возможных.

"Согласно регламенту программы, теперь производитель получит контракт на поставку беспилотников для Пентагона", – объяснили в Defender Media.

Причины выбора украинского беспилотника

Как отмечает издание, одной из причин включения F10 в список финалистов стал высокий уровень локализации производства.

Значительную часть компонентов компания F-Drones изготавливает самостоятельно, а остальные закупает у европейских поставщиков.

"В 2024 году компания локализовала производство карбоновых рам и антенн, а к 2025 году расширила линейку и начала выпускать полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи", – пишет издание.

Лидер конкурса

Победителем первого этапа программы Drone Dominance стал оптоволоконный беспилотник Shrike 10 Fiber от украинской компании SkyFall. Его оценили в 99,3 балла из 100 возможных.

Что известно о программе Drone Dominance

Программа Drone Dominance имеет бюджет 1,1 млрд долларов и предусматривает испытания разработок 25 производителей на начальной стадии.

По итогам первого этапа Пентагон планирует закупить около 30 тысяч дронов у 11 компаний. Общая стоимость этих контрактов оценивается примерно в 150 млн долларов.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в вопросе защиты от беспилотников.

Отметим, что Соединенные Штаты столкнулись с новой угрозой, к которой оказались не готовы: иранские рои беспилотников меняют баланс сил на Ближнем Востоке, а традиционные системы обороны не способны эффективно противостоять такой тактике.

