Пентагон обирає українські дрони: FPV F10 потрапив у фінал конкурсу Drone Dominance

00:40 16.03.2026 Пн
2 хв
Скоро американці почнуть на всю використовувати українські технології
Никончук Анастасія
Фото: дрон (GettyImages)

Український ударний FPV-дрон F10 виробництва компанії F-Drones пройшов у фінал першого етапу програми Drone Dominance, яку проводить Пентагон.

Результати першого етапу

За даними видання, безпілотник F10 брав участь у конкурсі від представника Ukrainian Defence Drones Tech Corporation.

У рамках першої стадії програми Drone Dominance апарат посів шосте місце, набравши 72,9 бала зі 100 можливих.

"Згідно з регламентом програми, тепер виробник отримає контракт на поставку безпілотників для Пентагону", - пояснили в Defender Media.

Причини вибору українського безпілотника

Як зазначає видання, однією з причин включення F10 до списку фіналістів став високий рівень локалізації виробництва.

Значну частину компонентів компанія F-Drones виготовляє самостійно, а решту закуповує у європейських постачальників.

"У 2024 році компанія локалізувала виробництво карбонових рам і антен, а до 2025 року розширила лінійку і почала випускати польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми і системи відеопередачі", - пише видання.

Лідер конкурсу

Переможцем першого етапу програми Drone Dominance став оптоволоконний безпілотник Shrike 10 Fiber від української компанії SkyFall. Його оцінили в 99,3 бала зі 100 можливих.

Що відомо про програму Drone Dominance

Програма Drone Dominance має бюджет 1,1 млрд доларів і передбачає випробування розробок 25 виробників на початковій стадії.

За підсумками першого етапу Пентагон планує закупити близько 30 тисяч дронів у 11 компаній. Загальна вартість цих контрактів оцінюється приблизно в 150 млн доларів.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги України в питанні захисту від безпілотників.

Зазначимо, що Сполучені Штати зіткнулися з новою загрозою, до якої виявилися не готові: іранські рої безпілотників змінюють баланс сил на Близькому Сході, а традиційні системи оборони не здатні ефективно протистояти такій тактиці.

