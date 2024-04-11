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Пентагон не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink россиян на фронте

Четверг 11 апреля 2024 08:42
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Пентагон не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink россиян на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны США не может заставить SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте - например, создать "белый список" для терминалов украинских войск.

Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence One.

"Я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу об этом. Я знаю об опасениях Украины и работаю над этим вместе с Украиной и Starlink", - заявил он.

Он отметил, что попытки различных субъектов получить и использовать Starlink - это "то, что мы должны просто принять и понять".

"И не стоит заблуждаться, причина, по которой она существует, заключается в том, что она настолько эффективна", - сказал представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб повторил: "Я думаю, что они - отличный партнер".

"Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы предоставить услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами... конечно, без лицензий и, конечно, не по приказу страны, в которую они вторгаются, ради всего святого. Так что мы работаем над этим, достигли определенного прогресса, и после этого все будет засекречено", - сказал Пламб.

Starlink у россиян на фронте

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские военные в Украине используют терминалы Starlink. Позже эти данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом владелец SpaceX Илон Маск в ответ на такую информацию подчеркнул, что официально терминалы России никто не продавал.

В то же время у российских оккупантов наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

Недавно Bloomberg сообщил, что терминалы Starlink продаются на черных рынках по всему миру.

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