Пентагон: Иран передает РФ ракеты Fath 360, США сосредоточены на усилении ПВО Украины

"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которые, по нашим оценкам, (в РФ) могут использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", - заявил представитель Минобороны на брифинге.

О каком количестве ракет может идти речь, пока в Пентагоне сказать не могут, добавил он.

Также Райдер отметил, что ракеты Fath 360, как полагают, имеют дальность около 120 км (75 миль), и позволят россиянам "зарезервировать более усовершенствованные ракеты с большей дальностью для других целей", в том числе для нанесения ударов по гражданским объектам.

Представитель Пентагона также обратил внимание, что с начала российского широкомасштабного вторжения поддержка Украины со стороны США и партнеров была сосредоточена на ПВО, и это будет продолжаться, в том числе с учетом угрозы из-за передачи Тегераном ракет Москве.

"Противовоздушная оборона - это то, на чем мы очень сосредоточены в течение длительного времени, когда речь идет об Украине. Это было приоритетом для украинцев, и поэтому это было приоритетом для нас", - заявил Райдер.

По его словам, развитие интегрированной способности противовоздушной обороны для Украины "длится уже некоторое время, поэтому мы не собираемся опускать руки".

"И с этими (иранскими, - ред.) ракетами, хотя они, безусловно, будут представлять угрозу, мы будем работать с Украиной, чтобы обеспечить... что у них есть возможности, необходимые для защиты от этих ракет и других ракет, которые использует Россия, включить дроны", - сказал спикер Пентагона.

Также представитель Минобороны США добавил, что по оценкам Штатов "десятки" военных РФ прошли подготовку в Иране для использования ракетной системы.

Он также отметил, что неизвестно, что получили иранцы от РФ в обмен на предоставление ракет.

По словам Райдера, чиновники предполагают, что частью договоренностей могла быть разведывательная информация, касающаяся, в частности, ядерных программ, космоса и других технологических возможностей.

В Пентагоне также ожидают, что поставки ракет Ираном для России будут продолжены, с учетом растущих отношений между Тегераном и Москвой и "с другими недобросовестными игроками на мировой арене, включая Северную Корею".

Передача Ираном баллистики России

Напомним, ранее в августе Reuters писало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. По данным западных СМИ, Москва может получить несколько сотен таких ракет.

Также стало известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора с РФ о сотрудничестве.

10 сентября госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что РФ получила баллистические ракеты от Ирана. Он допустил, что россияне, возможно, применят их против Украины в течение следующих нескольких недель.

Добавим, в тот же день Минфин США объявило о новых санкциях против Ирана. Это связано с его решением передать России баллистические ракеты.

Детальнее о том, чем опасны ракеты Fath-360, и как РФ их может использовать - читайте в материале РБК-Украина.