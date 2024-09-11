Пентагон: Іран передає РФ ракети Fath 360, США зосереджені на зміцненні ППО України

"Сполучені Штати підтвердили повідомлення про те, що Іран передав Росії балістичні ракети ближнього радіуса дії Fath 360, які, за нашими оцінками, (у РФ) можуть використати їх протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб", - заявив представник Міноборони на брифінгу.

Про яку кількість ракет може йтися, наразі у Пентагоні сказати не можуть, додав він.

Також Райдер зазначив, що ракети Fath 360, як вважається, мають дальність близько 120 км (75 миль), і дозволять росіянам "зарезервувати більш вдосконалені ракети з більшою дальністю для інших цілей", зокрема для завдання ударів по цівільних об'єктах.

Представник Пентагону також звернув увагу, що з початку російського широкомасштабного вторгнення підтримка України з боку США та партнерів була зосереджена на ППО, і це продовжуватиметься, зокрема з урахуванням загрози через передачу Тегераном ракет Москві.

"Протиповітряна оборона - це те, на чому ми дуже зосереджені протягом тривалого часу, коли йдеться про Україну. Це було пріоритетом для українців, і тому це було пріоритетом для нас", - заявив Райдер.

За його словами, розбудова інтегрованої спроможності протиповітряної оборони для України "триває вже деякий час, тому ми не збираємося опускати руки".

"І з цими (іранськими, - ред.) ракетами, хоча вони, безумовно, представлятимуть загрозу, ми будемо працювати з Україною, щоб забезпечити... що вони мають можливості, необхідні для захисту від цих ракет та інших ракет, які використовує Росія, включити дрони", - сказав речник Пентагону.

Також представник Міноборони США додав, що за оцінками Штатів, "десятки" військових РФ пройшли підготовку в Ірані для використання ракетної системи.

Він також зазначив, що наразі невідомо, що отримали іранці від РФ в обмін на надання ракет.

За словами Райдера, чиновники припускають, що частиною домовленостей могла бути розвідувальна інформація, яка стосується, зокрема, ядерних програм, космосу та інших технологічних можливостей.

У Пентагоні також очікують, що постачання ракет Іраном для Росії буде продовжено, з урахуванням зростаючих відносин між Тегераном та Москвою та "з іншими недобросовісними гравцями на світовій арені, включаючи Північну Корею".

Передача Іраном балістики Росії

Нагадаємо, раніше у серпні Reuters писало, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. За даними західних ЗМІ, Москва маже отримати декілька сотень таких ракет.

Також стало відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із РФ про співпрацю.

10 вересня держсекретар США Етоні Блінкен заявив, що РФ отримала балістичні ракети від Ірану. Він припустив, що росіяни, можливо, застосують їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Додамо, того ж дня Мінфін США оголосило про нові санкції проти Ірану. Це пов'язано з його рішенням передати Росії балістичні ракети.

Детальніше про те, чим небезпечні ракети Fath-360, та як РФ їх може використати - читайте у матеріалі РБК-Україна.