Пентагон готує план на випадок продовження термінів евакуації з Кабула

США підготують план на випадок продовження термінів евакуації з аеропорту Кабула. Останні дні перед 31 серпня будуть відведені вивезенню американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі .

За його словами, Пентагон - це організація, яка займається плануванням. Одне з основних завдань відомства полягає в тому, щоб у президента США Джо Байдена були варіанти дій на випадок надзвичайних ситуацій при евакуації з Кабула.

Кірбі зазначив, що Пентагон прагне завершити евакуацію з аеропорту Кабула до 31 серпня. Однак на випадок непередбачених ситуацій розробляється план на її продовження.

Він додав, що останні дні перед 31 серпня будуть відведені евакуації американських військових. При цьому, у разі необхідності, з Кабула продовжать вивозити і цивільних.

Представник Пентагону підкреслив, що США не відповідатимуть за забезпечення безпеки аеропорту Кабула після завершення евакуації і виведення американських військових. Кірбі зазначив, що після захоплення влади талібами жоден військовослужбовець США не загинув.

"Відомо лише про один випадок поранення", - уточнив він.