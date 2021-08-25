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Пентагон готує план на випадок продовження термінів евакуації з Кабула

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Вашингтон, Середа 25 серпня 2021 18:55
Пентагон готує план на випадок продовження термінів евакуації з Кабула Фото: США готують план на випадок продовження термінів евакуації з Афганістану (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США підготують план на випадок продовження термінів евакуації з аеропорту Кабула. Останні дні перед 31 серпня будуть відведені вивезенню американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, Пентагон - це організація, яка займається плануванням. Одне з основних завдань відомства полягає в тому, щоб у президента США Джо Байдена були варіанти дій на випадок надзвичайних ситуацій при евакуації з Кабула.

Кірбі зазначив, що Пентагон прагне завершити евакуацію з аеропорту Кабула до 31 серпня. Однак на випадок непередбачених ситуацій розробляється план на її продовження.

Він додав, що останні дні перед 31 серпня будуть відведені евакуації американських військових. При цьому, у разі необхідності, з Кабула продовжать вивозити і цивільних.

Представник Пентагону підкреслив, що США не відповідатимуть за забезпечення безпеки аеропорту Кабула після завершення евакуації і виведення американських військових. Кірбі зазначив, що після захоплення влади талібами жоден військовослужбовець США не загинув.

"Відомо лише про один випадок поранення", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Комітет з розвідки Конгресу США висловив сумнів у завершенні евакуації з Афганістану до 31 серпня.

Зазначимо, за останню добу США вдалося евакуювати з Афганістану 19 тисяч осіб.

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