США за добу евакуювали з Афганістану 19 тисяч людей
Лише за останню добу США вдалося евакуювати з Афганістану 19 тисяч людей. Наразі в аеропорті Кабулу перебуває ще 5 тисяч.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трохи більше ніж 5 тисяч людей очікують на евакуацію. Пресслужба Пентагону відзначила, що наразі літаки забирають людей з аеропорту Кабулу майже кожні 45 хвилин.
За словами представника адміністрації США, Байден намагається дотримуватися "червоної лінії", яку встановили представники радикального руху "Талібан", аби встигнути евакуювати біженців та американців з Афганістану до 31 серпня включно.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що 65 громадян Афганістану запросили в України статус біженця.
Також РБК-Україна повідомляло про те, що Британія евакуювала з захопленої "Талібаном" країни більше ніж 10 тисяч осіб, серед яких половина - афганці.