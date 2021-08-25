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США за добу евакуювали з Афганістану 19 тисяч людей

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Афганістан, Середа 25 серпня 2021 15:07
США за добу евакуювали з Афганістану 19 тисяч людей Фото: США за добу евакуювали з Афганістану 19 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за останню добу США вдалося евакуювати з Афганістану 19 тисяч людей. Наразі в аеропорті Кабулу перебуває ще 5 тисяч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трохи більше ніж 5 тисяч людей очікують на евакуацію. Пресслужба Пентагону відзначила, що наразі літаки забирають людей з аеропорту Кабулу майже кожні 45 хвилин.

За словами представника адміністрації США, Байден намагається дотримуватися "червоної лінії", яку встановили представники радикального руху "Талібан", аби встигнути евакуювати біженців та американців з Афганістану до 31 серпня включно.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що 65 громадян Афганістану запросили в України статус біженця.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Британія евакуювала з захопленої "Талібаном" країни більше ніж 10 тисяч осіб, серед яких половина - афганці.

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