ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пентагон готовит план на случай продления сроков эвакуации из Кабула

Новина українською →
Вашингтон, Среда 25 августа 2021 18:55
Пентагон готовит план на случай продления сроков эвакуации из Кабула Фото: США готовят план на случай продления сроков эвакуации из Афганистана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США подготовят план на случай продления сроков эвакуации из аэропорта Кабула. Последние дни перед 31 августа будут отведены вывозу американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

По его словам, Пентагон - это организация, которая занимается планированием. Одна из основных задач ведомства заключается в том, чтобы у президента США Джо Байдена были варианты действий на случай чрезвычайных ситуаций при эвакуации из Кабула.

Кирби отметил, что Пентагон стремится завершить эвакуацию из аэропорта Кабула до 31 августа. Однако на случай непредвиденных ситуаций разрабатывается план на ее продление.

Он добавил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации американских военных. При этом, в случае необходимости, из Кабула продолжат вывозить и гражданских.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения эвакуации и вывода американских военных. Кирби отметил, что после захвата власти талибами ни один военнослужащий США не погиб.

"Известно лишь об одном случае ранения", - уточнил он.

Напомним, ранее Комитет по разведке Конгресса США выразил сомнение в завершении эвакуации из Афганистана до 31 августа.

Отметим, за последние сутки США удалось эвакуировать из Афганистана 19 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий