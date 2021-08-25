Пентагон готовит план на случай продления сроков эвакуации из Кабула

США подготовят план на случай продления сроков эвакуации из аэропорта Кабула. Последние дни перед 31 августа будут отведены вывозу американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби .

По его словам, Пентагон - это организация, которая занимается планированием. Одна из основных задач ведомства заключается в том, чтобы у президента США Джо Байдена были варианты действий на случай чрезвычайных ситуаций при эвакуации из Кабула.

Кирби отметил, что Пентагон стремится завершить эвакуацию из аэропорта Кабула до 31 августа. Однако на случай непредвиденных ситуаций разрабатывается план на ее продление.

Он добавил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации американских военных. При этом, в случае необходимости, из Кабула продолжат вывозить и гражданских.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения эвакуации и вывода американских военных. Кирби отметил, что после захвата власти талибами ни один военнослужащий США не погиб.

"Известно лишь об одном случае ранения", - уточнил он.