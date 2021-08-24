Комітет з розвідки Конгресу США сумнівається в евакуації до 31 серпня

Адам Шифф, член Палати представників Сполучених Штатів з Демократичної партії і голова Комітету з розвідки заявив, що сумнівається в можливості евакуювати американських громадян, військовослужбовців та їх афганських помічників з Афганістану до 31 Серпня. Терміни можуть бути продовжені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шифф уточнив, що в Афганістані в небезпечному становищі перебувають десятки тисяч американців і їх помічників з місцевого населення.

"Мені складно уявити, що евакуацію можна повністю завершити до кінця місяця. Я, безумовно, дотримуюся думки, що військову присутність треба зберегти стільки, скільки буде потрібно для вивезення американських громадян і виконання нашого морально-етичного обов'язку перед нашими афганськими партнерами", - заявив Шифф за результатами закритої зустрічі з керівництвом розвідувального співтовариства США.