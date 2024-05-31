Пентагон о разрешении Украине бить по территории РФ: наша политика не изменилась

Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах ее границ", считают в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Сабрины Сингх.

Брифинг представительницы Минобороны США прошел 30 мая в 21:30 по Киеву. "Наша политика не изменилась. Наша помощь, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", - сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение. Также она отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, напрямую влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России". Разрешение США на удары по РФ