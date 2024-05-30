США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над Россией, - WP

США не ставят ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание приводит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции в Кишиневе, который заявил, что Соединенные Штаты "не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя".

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя и что, поскольку Россия применяет новую тактику агрессии и эскалации, заверил, то Вашингтон "продолжит это делать".

По данным издания, около трех недель назад, вскоре после того, как Россия начала наступление на Харьков, Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой ослабить давние ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по целям внутри России.

Некоторые высокопоставленные чиновники поддерживают такой шаг, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, который призвал президента Байдена согласиться на отмену ограничений. По данным издания, Белый дом рассматривает такое предложение, но никаких действий пока не предпринято.

Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, требующих позволить Украине использовать всю силу и номенклатуру предоставленного США оружия.