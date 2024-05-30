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США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над Россией, - WP

Украина, Четверг 30 мая 2024 12:07
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США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над Россией, - WP Фото: Украина может сбивать американской ПВО самолеты и ракеты над Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США не ставят ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание приводит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции в Кишиневе, который заявил, что Соединенные Штаты "не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя".

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя и что, поскольку Россия применяет новую тактику агрессии и эскалации, заверил, то Вашингтон "продолжит это делать".

По данным издания, около трех недель назад, вскоре после того, как Россия начала наступление на Харьков, Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой ослабить давние ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по целям внутри России.

Некоторые высокопоставленные чиновники поддерживают такой шаг, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, который призвал президента Байдена согласиться на отмену ограничений. По данным издания, Белый дом рассматривает такое предложение, но никаких действий пока не предпринято.

Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, требующих позволить Украине использовать всю силу и номенклатуру предоставленного США оружия.

Напомним, в мае активизировалась дискуссия о запрете стран Запада бить поставляемым Украине оружием по территории России. Около десяти стран дали разрешение на удары, в то время как США и Германия пока воздерживаются от официальных заявлений.

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Соединенные Штаты Америки ПВО
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