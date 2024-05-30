Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что администрация Байдена может быть открыта для разрешения Украине бить американским оружием по территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Блинкен заявил, что США не поощряли и не разрешали такие атаки. В то же время он отметил, что украинцы должны принимать собственные решения о том, как лучше защитить себя (позиция, которую он высказывал и раньше – ред.) и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию по мере надобности" того, как развивается война.
Также Блинкен ответил на вопрос журналиста, означают ли его слова "адаптироваться и приспосабливаться" о том, что Соединенные Штаты могут поддержать удары Украины американским оружием по территории РФ.
"Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это", - ответил он.
Разрешение на удары западным оружием по территории РФ
С начала вторжения армии РФ на территорию Харьковской области в начале мая и серии кровавых ударов россиянами по городу Киев начал переговоры со странами ЕС и США о получении разрешения на удары по территории РФ для уничтожения авиации и ракетных установок оккупантов.
Да, идею предоставить разрешение на использование западного оружия для атак по территории РФ поддержали Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Великобритания и большинство других европейских стран.
Однако в США и Германии выразили осторожность по этому вопросу.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал удары ВСУ по территории РФ приемлемыми с точки зрения международного права, ведь российские войска атакуют страну со своей территории.
В то же время , поддержал разрешение Украине на удары по территории РФ и президент Франции Эммануэль Макрон, но уточнил, что это следует делать только по объектам с которых агрессор запускает ракеты.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса разрешить Украине поражать враждебные цели на территории РФ. Парламентская ассамблея НАТО приняла такое же решение с призывом к странам-партнерам.
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