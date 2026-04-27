Бывшие премьер-министры Израиля объединяются для противодействия Нетаньяху

Два бывших премьер-министра Израиля Нафтали Беннетт и Яир Лапид объявили об объединении своих партий, создав новую политическую структуру, которая может превзойти "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах.

Партию под названием "Вместе" возглавит Беннетт, сторонник и бывший защитник поселенцев, который немного сместился к центру, особенно во внутренних вопросах. Хотя он покинул политику после поражения от Нетаньяху в 2022 году, он является самым сильным соперником премьер-министра, согласно еженедельным опросам избирателей.

Лапид, центрист, чья база находится в Тель-Авиве, сейчас возглавляет оппозицию через свою партию "Еш Атид". Они вместе возглавляли предыдущее большое правительство, которое отстранило Нетаньяху от власти, но продержалось чуть больше года, прежде чем проиграть ему в 2022 году.

Bloomberg пишет, что тогда Нетаньяху сформировал самое правое и самое религиозное правительство в истории страны. Он проводил популистскую политику, которую оппоненты называют разъединяющей и антидемократической.

В заявлении Беннета и Лапида говорится, что мужчины объявляют о "первом шаге в процессе исцеления Государства Израиль: объединение партий Еш Атид и Беннета 2026 в единую партию во главе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом".

"Этот шаг объединяет "блок реформ", кладет конец внутренней борьбе и позволяет направить все усилия на достижение решающей победы на предстоящих выборах и привести Израиль к необходимым реформам", - говорится в заявлении.

В предыдущей договоренности они поочередно занимали должности премьер-министра. Новое соглашение не содержит такого положения.

Опросы прошлых выходных показали, что Беннетт и Нетаньяху имеют почти одинаковые результаты. Если он добавит прогнозируемые места Лапида, они могут сформировать крупнейшую партию, что даст им право сформировать следующее правительство.

Опросы выходных показали, что оппозиционный блок, за исключением израильских арабов, имеет 60 или 61 место из 120, чего достаточно для формирования коалиции.