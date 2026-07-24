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Пенсию с работой не дают? Что нужно знать о выплате по потере кормильца

06:30 24.07.2026 Пт
2 мин
Отменят ли пенсии по потере кормильца из-за официальной работы?
aimg Елена Чупровская
Пенсию с работой не дают? Что нужно знать о выплате по потере кормильца Фото: когда студент не потеряет пенсионные выплаты (Getty Images)
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Официальная работа во время учебы пугает многих студентов, получающих пенсию по потере кормильца - кажется, что выплату сразу заберут. В Пенсионном фонде расставили все точки над и.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Главное:

  • Работа во время учебы не лишает права на пенсию по потере кормильца.
  • Выплата принадлежит детям умершего кормильца, которые учатся на дневной форме в школе, колледже или университете, а также детям-сиротам независимо от учебы.
  • Главное условие для получения пенсии - возраст до 23 лет и дневная форма обучения, а не факт трудоустройства.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

В Фонде напомнили нормы статьи 36 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Право на такую пенсию имеют:

  • дети умершего кормильца, обучающиеся по дневной форме в школах, колледжах или университетах;
  • студенты, которые перешли из одного учебного заведения в другое, если перерыв между учебой не превышает четырех месяцев;
  • дети-сироты - независимо от того, учатся они или нет.

Обычным студентам выплата относится к окончанию обучения, но не дольше 23 лет. А вот дети-сироты получают пенсию к 23-летнему возрасту в любом случае.

Влияет ли работа на размер и назначение пенсии

В Фонде отметили: сам факт трудоустройства никак не влияет на право получать пенсию по потере кормильца. Главное условие здесь другое - возраст до 23 лет и дневная форма обучения.

То есть студентка на примере с поста Фонда может спокойно работать официально, и выплата по потере кормильца будет продолжать начисляться, пока она учится на дневной форме и не достигла 23 лет.

Ранее адвокат Анна Даниэль в комментарии РБК-Украина объяснила, что Пенсионный фонд может отказать родственникам в выплате недополученной пенсии умершего, если они не были зарегистрированы вместе с ним.

Юрист рассказала, как доказать совместное проживание через суд и в какие сроки обжаловать отказ ПФУ.

Также мы писали, что в 2026 году для оформления пенсии по возрасту одного года страхового стажа можно докупить за 45 656 гривен одноразово и по подсчетам эти расходы возвращаются примерно за девять месяцев получения пенсии.

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