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Пенсію з роботою не дають? Що треба знати про виплату по втраті годувальника

06:30 24.07.2026 Пт
2 хв
Чи скасують пенсії по втраті годувальника через офіційну роботу?
aimg Олена Чупровська
Пенсію з роботою не дають? Що треба знати про виплату по втраті годувальника Фото: коли студент не втратить пенсійні виплати (Getty Images)
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Офіційна робота під час навчання лякає багатьох студентів, які отримують пенсію по втраті годувальника - здається, що виплату одразу заберуть. У Пенсійному фонді розставили всі крапки над і.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Головне:

  • Робота під час навчання не позбавляє права на пенсію по втраті годувальника.
  • Виплата належить дітям померлого годувальника, які навчаються на денній формі у школі, коледжі чи університеті, а також дітям-сиротам незалежно від навчання.
  • Головна умова для отримання пенсії - вік до 23 років та денна форма навчання, а не факт працевлаштування.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника

У Фонді нагадали норми статті 36 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Право на таку пенсію мають:

  • діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою у школах, коледжах чи університетах;
  • студенти, які перейшли з одного навчального закладу до іншого, якщо перерва між навчанням не перевищує чотирьох місяців;
  • діти-сироти - незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Звичайним студентам виплата належить до закінчення навчання, але не довше, ніж до 23 років. А ось діти-сироти отримують пенсію до 23-річного віку в будь-якому разі.

Чи впливає робота на розмір і призначення пенсії

У Фонді наголосили: сам факт працевлаштування ніяк не впливає на право отримувати пенсію по втраті годувальника. Головна умова тут інша - вік до 23 років та денна форма навчання.

Тобто студентка з прикладу з поста Фонду може спокійно працювати офіційно, і виплата за втратою годувальника продовжуватиме нараховуватись, поки вона вчиться на денній формі та не досягла 23 років.

Раніше адвокатка Анна Даніель в коментарі РБК-Україна пояснила, що Пенсійний фонд може відмовити родичам у виплаті недоотриманої пенсії померлого, якщо вони не були зареєстровані разом із ним.

Юристка розповіла, як довести спільне проживання через суд і в які строки оскаржити відмову ПФУ.

Також ми писали, що у 2026 році для оформлення пенсії за віком одного року страхового стажу можна докупити за 45 656 гривень одноразово, і за підрахунками ці витрати повертаються приблизно за дев'ять місяців отримання пенсії.

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