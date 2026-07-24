Пенсію з роботою не дають? Що треба знати про виплату по втраті годувальника
Офіційна робота під час навчання лякає багатьох студентів, які отримують пенсію по втраті годувальника - здається, що виплату одразу заберуть. У Пенсійному фонді розставили всі крапки над і.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Головне:
- Робота під час навчання не позбавляє права на пенсію по втраті годувальника.
- Виплата належить дітям померлого годувальника, які навчаються на денній формі у школі, коледжі чи університеті, а також дітям-сиротам незалежно від навчання.
- Головна умова для отримання пенсії - вік до 23 років та денна форма навчання, а не факт працевлаштування.
Хто має право на пенсію по втраті годувальника
У Фонді нагадали норми статті 36 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Право на таку пенсію мають:
- діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою у школах, коледжах чи університетах;
- студенти, які перейшли з одного навчального закладу до іншого, якщо перерва між навчанням не перевищує чотирьох місяців;
- діти-сироти - незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Звичайним студентам виплата належить до закінчення навчання, але не довше, ніж до 23 років. А ось діти-сироти отримують пенсію до 23-річного віку в будь-якому разі.
Чи впливає робота на розмір і призначення пенсії
У Фонді наголосили: сам факт працевлаштування ніяк не впливає на право отримувати пенсію по втраті годувальника. Головна умова тут інша - вік до 23 років та денна форма навчання.
Тобто студентка з прикладу з поста Фонду може спокійно працювати офіційно, і виплата за втратою годувальника продовжуватиме нараховуватись, поки вона вчиться на денній формі та не досягла 23 років.
Раніше адвокатка Анна Даніель в коментарі РБК-Україна пояснила, що Пенсійний фонд може відмовити родичам у виплаті недоотриманої пенсії померлого, якщо вони не були зареєстровані разом із ним.
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