Во сколько в Украине выходят на пенсию и сколько платят "новичкам"

Размер пенсии в Украине зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы. В среднем украинцы могут рассчитывать на чуть больше, чем на четверть от зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Размер пенсии в Украине

Нормами ЕС предусмотрено, что размер пенсии должен быть на уровне 40% от средней зарплаты. По данным Минсоцполитики, в Украине сегодня такое покрытие составляет всего 28% у подавляющего большинства пенсионеров.

Это связано с тем, что в Украине на сегодня соотношение налогоплательщиков и получателей пенсионных выплат составляет 1:1, а в Пенсионный фонд выплачивают лишь 19% от зарплаты.

В итоге средняя зарплата для назначения пенсии в Украине 2024 год составила 17 487 гривен, а средняя пенсия - 5 789 гривен (33%). Эти данные учитывают как пенсии из солидарной системы, так и более высокие пенсии чиновников и военных, которые выплачиваются из бюджета.

Выход на пенсию

Для того чтобы выйти на пенсию по возрасту, достигнув 60 лет, в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Если его недостаточно в 60 лет, пенсию назначат сразу после приобретения стажа и ждать до 63 лет не нужно. Для выхода на пенсию в 63 года сейчас нужно 22 года.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет, а для выхода на пенсию при достижении 63 лет нужно будет иметь 25 лет стажа

Минимально необходимый страховой стаж, который дает право на назначение пенсии в 65 лет, остается на уровне 15 лет.

Если стажа недостаточного, его можно докупить, уплатив страховые взносы. В настоящее время минимальный страховой взнос составляет 1760 гривен (22% от минимальной заработной платы - 8000 гривен).

Расчет пенсии

Порядок расчета определен законом. Пенсия исчисляется по формуле П = Зп × Кс

Где:

П - размер пенсии;

Зп - среднемесячная заработная плата застрахованного лица;

Кс - коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа определяется как 1% за каждый год стажа.

Минимальная пенсия установлена на уровне 2 361 гривны, что соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Для лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальная пенсия составляет 40% от минимальной заработной платы. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, следовательно, пенсия будет не менее 3 200 гривен.

Максимальная пенсия ограничена десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это составляет 23 610 гривен.

Для лиц, не имеющих необходимого страхового стажа, предусмотрена социальная пенсия. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Выплата 10 пенсий

При выходе на пенсию некоторые граждане Украины имеют возможность получить единовременное пособие в размере десяти месячных пенсий. Выплата денежной помощи осуществляется одновременно с первой выплатой пенсии.

Это касается людей, которые на день достижения пенсионного возраста, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет.

Также нужно иметь стаж для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет на таких должностях. При назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Пенсионер имеет право на выплату, если до этого времени не получал никакой другой пенсии.