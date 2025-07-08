ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В правительстве рассказали, как можно увеличить пенсию вдвое

Украина, Вторник 08 июля 2025 13:05
UA EN RU
В правительстве рассказали, как можно увеличить пенсию вдвое Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики готовит комплексную реформу пенсионной системы, которая будет сочетать солидарную, накопительную и добровольную составляющие. Это даст возможность получать пенсию на уровне 80% от заработка.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС.

Министр сообщила, что размер будущей пенсии можно посчитать сейчас с помощью пенсионного калькулятора нас сайте Пенсионного фонда. Но цифры выглядят не очень обнадеживающе.

"Но то, что мы дорабатываем как проект, когда накладываются несколько составляющих: и солидарная пенсионная система, которая должна покрывать 40% моего жизненного заработка, и накопительная пенсионная система, которая дает минимум 20, от 20 до 40. И еще если есть добровольная, то во многих случаях это 80% заработка покрывает. Это уже нормально", - сказала она.

По ее словам, такая модель позволит людям в старшем возрасте получать пенсию, которая соответствует уровню их доходов на протяжении жизни. "Это практически то, что мы зарабатывали в течение жизни. И мы понимаем, что в среднем заработки с возрастом растут. Это позволяет обеспечить лучшие гарантии", - добавила она.

Жолнович также подчеркнула важность взносов в солидарную систему. "Мы не должны забывать, что первая роль взносов - это содержание наших родителей и бабушек с дедушками. Вторая - формирование собственных пенсионных прав через страховой стаж", - сказала она.

Несмотря на полномасштабную войну, правительство продолжает индексацию пенсий. "Даже в таких сложных условиях мы индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции, чтобы они не обесценивались", - отметила министр.

В то же время она признала, что система имеет существенные искажения. "Например, есть высокие спецпенсии для судей, для прокуроров, для некоторых других профессий. Люди также могут иметь одинаковый стаж, одинаковую зарплату, но в итоге получать разную пенсию, потому что они просто вышли на пенсию в разные годы", - сообщила Жолнович.

Пенсионная реформа

По ее словам, тот уровень пенсионного обеспечения, который сегодня есть для большего количества пенсионеров, является недостаточным, и "не позволяет человеку выжить".

Поэтому правительство хочет реформировать выплаты из солидарной системы.

"Мы привлекли практически все возможные международные институты финансовые, которые работают в этой системе: и Всемирный банк, и Международную организацию труда, и Международный валютный фонд, для того, чтобы точно быть уверенным, что мы гарантируем тот размер выплат, который сейчас предложим для наших пенсионеров", - сказала она.

Также готовится законопроект по внедрению накопительной системы. "Законопроект также уже абсолютно готов. Он есть в Верховной Раде, он есть в правительстве. Мы его уже вычитываем, потому что это серьезный законопроект, который также требует определенного ресурса", - сказала она.

По ее словам, он пойдет вместе проектом о солидарной пенсии. "Чтобы точно все понимали общий объем прав. То есть чтобы видели общую картинку, что куда, как направляется", - сообщила Жолнович.

Попытки пенсионной реформы

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики подготовило законопроект о пенсионной реформе. Предлагается ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Последней попыткой провести пенсионную реформу стал законопроект лидеров партии "Слуга народа", внесенный весной 2023 года. Этот проект провалился в Раде в апреле 2024 года.

По состоянию на сейчас выплаты из солидарной системы покрывают лишь 27% заработка украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине
Новости
Трамп пообещал Зеленскому новую помощь: СМИ выяснили, какое вооружение получит Украина
Трамп пообещал Зеленскому новую помощь: СМИ выяснили, какое вооружение получит Украина
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского