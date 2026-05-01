Выплаты на пенсию украинцам в апреле выросли: ПФУ обнародовал цифры
В прошлом месяце Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 75 млрд гривен. Эта сумма превышает мартовские показатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПФУ.
ПФУ полностью профинансировал основные направления социальной поддержки в апреле:
- На пенсии направлено 75 млрд грн, из которых 65,6 млрд грн перечислено через уполномоченные банки, а 9,4 млрд грн - через "Укрпочту".
- На жилищные субсидии и льготы ушло 4,8 млрд грн.
- На страховые выплаты выделено 3,8 млрд грн, в том числе 2,4 млрд грн на оплату больничных.
- На государственные пособия и другие выплаты направили 28,5 млрд грн.
Кроме того, в течение прошлого месяца органы ПФУ предоставили 1584,9 тысяч услуг гражданам.
Как изменились объемы финансирования
Расходы на социальную сферу заметно выросли по сравнению с мартом:
- На пенсии направили на 0,4 млрд грн больше, чем в прошлом месяце (75 млрд грн против 74,6 млрд грн).
- Расходы на страховые выплаты не изменились.
- Расходы на больничные уменьшились на 200 млн грн по сравнению с мартом.
- В марте за услугами в ПФУ обратилось на 141,6 тыс. граждан меньше, чем в марте.
- На финансирование льгот и субсидий ушло на 0,2 млрд грн больше (4,8 млрд грн против 4,6 млрд грн).
Напомним, государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства начисляются автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", обращаться в учреждения гражданам не нужно.
