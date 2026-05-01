Выплаты на пенсию украинцам в апреле выросли: ПФУ обнародовал цифры

12:04 01.05.2026 Пт
Как изменились объемы финансирования по сравнению с мартом?
aimg Валерий Ульяненко
Выплаты на пенсию украинцам в апреле выросли: ПФУ обнародовал цифры Фото: ПФУ направил больше средств на выплату пенсий в апреле по сравнению с мартом (Getty Images)

В прошлом месяце Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 75 млрд гривен. Эта сумма превышает мартовские показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПФУ.

Читайте также: От пенсий и субсидий до лекарств: каких изменений ждать украинцам в мае и кого они "заденут"

ПФУ полностью профинансировал основные направления социальной поддержки в апреле:

  • На пенсии направлено 75 млрд грн, из которых 65,6 млрд грн перечислено через уполномоченные банки, а 9,4 млрд грн - через "Укрпочту".
  • На жилищные субсидии и льготы ушло 4,8 млрд грн.
  • На страховые выплаты выделено 3,8 млрд грн, в том числе 2,4 млрд грн на оплату больничных.
  • На государственные пособия и другие выплаты направили 28,5 млрд грн.

Кроме того, в течение прошлого месяца органы ПФУ предоставили 1584,9 тысяч услуг гражданам.

Как изменились объемы финансирования

Расходы на социальную сферу заметно выросли по сравнению с мартом:

  • На пенсии направили на 0,4 млрд грн больше, чем в прошлом месяце (75 млрд грн против 74,6 млрд грн).
  • Расходы на страховые выплаты не изменились.
  • Расходы на больничные уменьшились на 200 млн грн по сравнению с мартом.
  • В марте за услугами в ПФУ обратилось на 141,6 тыс. граждан меньше, чем в марте.
  • На финансирование льгот и субсидий ушло на 0,2 млрд грн больше (4,8 млрд грн против 4,6 млрд грн).

Напомним, государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства начисляются автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", обращаться в учреждения гражданам не нужно.

РБК-Украина также писало, что перерасчет выплат работающим пенсионерам происходит автоматически, но новая зарплата не во всех случаях может влиять на сумму выплат. Мы писали, в каких случаях работающим пенсоинерам учтут новую зарплату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Коломойскому объявили новое подозрение, - источник
