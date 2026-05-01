Выплаты на пенсию украинцам в апреле выросли: ПФУ обнародовал цифры

В прошлом месяце Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 75 млрд гривен. Эта сумма превышает мартовские показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПФУ.

Расходы на социальную сферу заметно выросли по сравнению с мартом:

Кроме того, в течение прошлого месяца органы ПФУ предоставили 1584,9 тысяч услуг гражданам.

Напомним, государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства начисляются автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", обращаться в учреждения гражданам не нужно.

РБК-Украина также писало, что перерасчет выплат работающим пенсионерам происходит автоматически, но новая зарплата не во всех случаях может влиять на сумму выплат.