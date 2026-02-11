Как вернуть пенсию, если ее приостановили: в Минсоцполитики назвали условия

Пенсионерам, которые прошли идентификацию, начали возвращать выплаты в полном объеме. В бюджете Пенсионного фонда Украины на этот год официально заложили средства на погашение всех долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Возобновление выплат и сроки

По данным Минсоцполитики, по состоянию на начало года выплаты уже возобновили для 68 тысяч граждан. Это лица, которые подтвердили свою личность и показали, что не получают финансовую помощь от страны-агрессора.

"В утвержденном бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства на выплату приостановленных пенсий в полном объеме", - отметил заместитель министра финансов Денис Улютин, подчеркивая, что государственный бюджет полностью покрывает эти потребности.

Для тех, кто еще не успел пройти необходимые процедуры, срок подачи деклараций был продлен до 1 апреля 2026 года. В то же время гражданам, которые не смогли сделать это вовремя по объективным причинам, выплаты вернули автоматически.

Способы идентификации

В Минсоцполитики подчеркивают важность прохождения проверки для стабильного получения денег. Граждане могут выбрать наиболее удобный способ: от онлайн-собеседования до использования портала "Дія" или визита в банк или сервисный центр ПФУ.

"Пенсионный фонд Украины предлагает несколько способов пройти идентификацию - через портал ПФУ и "Дія", онлайн-собеседование, банк, посольство за рубежом или сервисный центр", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что после завершения процедур выплаты возобновляются автоматически.