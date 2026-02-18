Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации

Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат повышение, но есть и те, кто останется без доплат.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

Главное:

Когда и на сколько: с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%.

с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%. Кому не повысят: выплаты не изменятся для прокуроров, судей в отставке, получателей максимальной пенсии (25 950 грн) и тех, чьи пенсии уже ранее подтянули до минимального гарантированного уровня.

выплаты не изменятся для прокуроров, судей в отставке, получателей максимальной пенсии (25 950 грн) и тех, чьи пенсии уже ранее подтянули до минимального гарантированного уровня. Особенность: показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.

Фото: кого не коснется мартовская индексация пенсий (инфографика РБК-Украина)

Отвечая на вопрос относительно того, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.

Так, с 1 марта пенсия останется без изменений для:

пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых; те, кто получает максимальный размер пенсий - 25 950 грн; прокуроры, а также судьи в отставке.

Что надо знать об индексации:

когда - с 1 марта для большинства пенсионеров,

на сколько - индексации будет осуществлена на 12,1%. Это на 4% больше индекса инфляции в предыдущем году.

Как изменились пенсии с 2026 года

Как мы писали ранее, с 1 января в Украине уже повышали размер пенсий.

Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)

Пенсионеры от 65 лет (со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до 3 458,80 грн .

(со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до . Особые заслуги: увеличены выплаты Героям Украины и кавалерам государственных орденов.

Повышение из-за прожиточного минимума (2 595 грн)

Минимальная пенсия: выросла до 2 595 грн .

выросла до . Максимальная пенсия: теперь составляет 25 950 грн .

теперь составляет . Сверхурочный стаж: доплата за каждый "лишний" год выросла (1% от нового минимума).

Важно знать: