Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации
Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат повышение, но есть и те, кто останется без доплат.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.
Главное:
- Когда и на сколько: с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%.
- Кому не повысят: выплаты не изменятся для прокуроров, судей в отставке, получателей максимальной пенсии (25 950 грн) и тех, чьи пенсии уже ранее подтянули до минимального гарантированного уровня.
- Особенность: показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.
Фото: кого не коснется мартовская индексация пенсий (инфографика РБК-Украина)
Отвечая на вопрос относительно того, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.
Так, с 1 марта пенсия останется без изменений для:
- пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;
- те, кто получает максимальный размер пенсий - 25 950 грн;
- прокуроры, а также судьи в отставке.
Что надо знать об индексации:
- когда - с 1 марта для большинства пенсионеров,
- на сколько - индексации будет осуществлена на 12,1%. Это на 4% больше индекса инфляции в предыдущем году.
Как изменились пенсии с 2026 года
Как мы писали ранее, с 1 января в Украине уже повышали размер пенсий.
Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)
- Пенсионеры от 65 лет (со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до 3 458,80 грн.
- Особые заслуги: увеличены выплаты Героям Украины и кавалерам государственных орденов.
Повышение из-за прожиточного минимума (2 595 грн)
- Минимальная пенсия: выросла до 2 595 грн.
- Максимальная пенсия: теперь составляет 25 950 грн.
- Сверхурочный стаж: доплата за каждый "лишний" год выросла (1% от нового минимума).
Важно знать:
- Работающие пенсионеры: получат эти повышения только после увольнения.
- Автоматизация: обращаться в ПФУ не нужно - перерасчет произошел автоматически с января.