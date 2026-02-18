ua en ru
Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации

Украина, Среда 18 февраля 2026 14:00
Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации Фото: кому не повысят пенсию с 1 марта (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Традиционная индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта. Большинство пенсионеров получат повышение, но есть и те, кто останется без доплат.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

Читайте также: Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин

Главное:

  • Когда и на сколько: с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%.
  • Кому не повысят: выплаты не изменятся для прокуроров, судей в отставке, получателей максимальной пенсии (25 950 грн) и тех, чьи пенсии уже ранее подтянули до минимального гарантированного уровня.
  • Особенность: показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.

Пенсии в Украине вырастут с 1 марта, но не для всех: кому точно не стоит ждать индексации

Фото: кого не коснется мартовская индексация пенсий (инфографика РБК-Украина)

Отвечая на вопрос относительно того, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.

Так, с 1 марта пенсия останется без изменений для:

  1. пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;
  2. те, кто получает максимальный размер пенсий - 25 950 грн;
  3. прокуроры, а также судьи в отставке.

Что надо знать об индексации:

Как изменились пенсии с 2026 года

Как мы писали ранее, с 1 января в Украине уже повышали размер пенсий.

Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)

  • Пенсионеры от 65 лет (со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до 3 458,80 грн.
  • Особые заслуги: увеличены выплаты Героям Украины и кавалерам государственных орденов.

Повышение из-за прожиточного минимума (2 595 грн)

  • Минимальная пенсия: выросла до 2 595 грн.
  • Максимальная пенсия: теперь составляет 25 950 грн.
  • Сверхурочный стаж: доплата за каждый "лишний" год выросла (1% от нового минимума).

Важно знать:

  • Работающие пенсионеры: получат эти повышения только после увольнения.
  • Автоматизация: обращаться в ПФУ не нужно - перерасчет произошел автоматически с января.

