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Пенсии в Украине за год выросли на 16,5%: сколько платят в начале 2024 года

Фото: Пенсии в Украине за 2023 год выросли на 16,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 января 2024 года. Средний размер пенсии за год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 января пенсии в Украине получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.

В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, которая прошла с 1 марта.

Выплата пенсий за 2023 год

Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд гривен) больше, чем в 2022 году.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4622,59 гривен. Годовая инфляция составила 26,6%.

За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8% до 3 991,53 гривен при инфляции 10,0%.

Выплата и индексация пенсий в 2024 году

Ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила изданию Financial Times, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

После этого министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако на базовую пенсию денег хватит.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация, как это предусмотрено законом.

 

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пенсії в УкраїніПенсионный фонд Украины