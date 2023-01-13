Пенсии в Украине за год выросли на 15,8%: сколько платят в начале 2023 года

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 января 2023 года. Средний размер пенсии за год вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным ПФУ, по состоянию на 1 января пенсии в Украине получал 10 687 921 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 153 196 человек.

В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил 26,6%.

В 2023 году не предусмотрено повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты, от которой зависит размер отдельных пенсий. В то же время правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта. На это в государственном бюджете предусмотрено около 40 млрд гривен.