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Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год

Украина, Воскресенье 07 января 2024 13:06
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Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год Фото: расходы на пенсии в 2023 году выросли на 100 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд. гривен) больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2023 году составила 746,3 млрд. гривен, что на 156,2 млрд гривен больше 2023 года.

Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год

В бюджет ПФУ из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен, что на 156,9 млрд гривен больше по сравнению с 2022 годом.

Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год

Доходы распределялись следующим образом:

  • собственные доходы 489,0 млрд гривен, (из которых 24,2 млрд гривен поступления за счет средств государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, покрытие недополученной суммы средств от применения размера единого взноса);
  • средства госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ 249,4 млрд гривен (общая сумма ассигнований из госбюджета по соответствующей бюджетной программе за 12 месяцев составляет 273,6 млрд гривен);
  • средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме 35,5 млрд гривен.

Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.

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